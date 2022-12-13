Лавров: РФ намерена отодвинуть ВСУ на безопасное для своей территории расстояние

В МИД РФ рассказали, к чему приведут военные поставки Запада.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва намерена отодвинуть Вооруженные силы Украины на безопасное для своей территории расстояние. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Дипломат напомнил странам коллективного Запада о том, что чем более дальнобойное оружие они поставят киевскому режиму, тем дальше потребуется отодвигать его от государственной границы РФ.

Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию ВСУ на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат ответил на вопрос СМИ о том, к какому развитию событий готовиться. Сергей Лавров сказал, что Москва исходит из объективных реалий, которые закреплены в отечественном законодательстве и Конституции страны. В частности, реь идет о присоединении к составу РФ четырех новых территорий - Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Министр полагает, что Запад не может успокоиться, поэтому, как в известных сказках, "увязает все больше в известной субстанции, в болоте, по-моему".

Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации.

Фото и видео: МИД России