Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
По словам Лаврова, российская дипломатия делает все, чтобы антироссийские шабаши в Нью-Йорке не оказались единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Он подчеркнул, что подобные площадки будут и в других странах Запада.
Мы тоже готовим некоторую такую "отчётность" о том, что происходило за этот год".
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание.
Видео: Telegram / РИА Новости
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