По его словам, российская дипломатия имеет отчетность о том, что происходило за год.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

По словам Лаврова, российская дипломатия делает все, чтобы антироссийские шабаши в Нью-Йорке не оказались единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Он подчеркнул, что подобные площадки будут и в других странах Запада.

Мы тоже готовим некоторую такую "отчётность" о том, что происходило за этот год". Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание.

Видео: Telegram / РИА Новости