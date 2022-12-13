Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что получил от американского государственного секретаря Энтони Блинкена послание, которое вручил ему египетский министр по обороне Самех Шукри. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве. Глава МИД РФ пояснил, что послание Госдепа касалось Украины. Речь идет о том, что "Россия должна прекратить и уйти", тогда со сторон и миром якобы будет все хорошо.
Я это подтверждаю. Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Сергей Лавров пояснил, что Энтони Блинкен не стал передавать вторую часть призыва, в которой на самом деле кроется настоящий интерес Вашингтона и стран коллективного Запада, о котором ранее упоминал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Южной Корее чиновник счел, что России следует проиграть, а Запад должен помочь Киеву "свергнуть врага". В противном случае, вместе с Украиной проиграет и сам Запад.
Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях.
Фото и видео: МИД России
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