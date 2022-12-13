Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях

Глава МИД РФ оценил недавнее признание Запада в подготовке к войне с Россией.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что западные партнеры, которые подписались под "Минскими соглашениями" (речь идет о бывшем президенте Украины Петре Порошенко, экс-канцлере германии Ангеле Меркель, экс-президенте Франции Франсуа Олланде) откровенно признались мировому сообществу в том, что эти документы были нужны только для того, чтобы подготовиться к противостоянию с Москвой. Такое мнение дипломат выразил на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Самехом Шукри.

О тех долгих годах саботажа минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации и которые активно использовались западными странами, которые вскармливали этот режим для того, чтобы готовить войну против РФ Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел РФ добавил, что по просьбе "египетских друзей" делегация подробную информацию о событиях, которые связаны с проведением специальной военной операции на Украине.

Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана.

Фото и видео: МИД России