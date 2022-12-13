Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница объявила о том, что глава МИД РФ встретится с иностранным коллегой 30 января. Стороны обсудят международную повестку, региональные вопросы и двусторонние контакты.
30 января в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД заявили, что противостояние с НАТО идет по нарастающей.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все