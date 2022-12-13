В МИД заявили, что противостояние с НАТО идет по нарастающей

Мария Захарова оценила слова Бербок и Столтенберга о "невмешательстве" в конфликт.

МИД РФ: заседание рабочей контактной группы на американской авиабазе "Рамштайн" подтвердило направленность стран коллективного Запада на эскалацию украинского конфликта. Соответствующее заявление официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сделала в ходе регулярного брифинга в Москве. Дипломат полагает, что граждане стран-членов НАТО должны сейчас понимать о том, что Североатлантический военный альянс оказывается в реальности втянут в противостояние Москве. Таким образом спикер оценила слова Анналены Бербок и генсека Йенса Столтенберга из НАТО.

Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время парламентского заседания Совета Европы днем 24 января заявила законодателям в регионе о том, что страны Европы "ведут войну против России". Немка призвала коллег поставлять больше военной помощи Киеву, а не искать виновных внутри своего сообщества. После этой речи министерство по иностранным делам Германии отметило, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. Глава НАТО Йенс Столтенберг объявил прессе, что Североатлантический военный альянс также не является и не будет стороной конфликта на Украине, так как не отправляет на боевые действия ни свои войска, ни самолеты.

Захарова: в Прибалтике реализуют политику англосаксов, чуждую интересам людей.

Фото и видео: МИД России