Захарова: в Прибалтике реализуют политику англосаксов, чуждую интересам людей

В МИД РФ рассказали об аресте Марата Касема.

Руководство стран Прибалтики, преследующее журналистов, действует вопреки разуму и интересам населения. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница полагает, что эти государства выполняют на самом деле политическую волю североатлантических англосаксонских структур. Таким образом спикер прокомментировала арест на территории Латвии Марата Касема. В МИД РФ добавили, что делают все необходимое для того, чтобы Касем был освобожден.

Коллективный антиразум, действующий на территории Прибалтики и чуждый интересам людей, на самом деле, реализует волю тех самых североатлантических англосаксонских структур, которые сейчас там и заправляют. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Марат Касем был задержан 5 января в Риге Службой государственной безопасности Латвии. В этот же день журналист был помещен под стражу. Местные власти подозревают его по двум уголовным статьям, одна из которых касается шпионажа в пользу РФ. Журналисту грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik