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Захарова: позиция главы МИД ЮАР ставит крест на многовековом курсе Запада

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Она назвала такую позицию исторической.

Пзиция главы МИД ЮАР Наледи Пандора ставит крест на многовековом курсе Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментирую визит главы российского МИД Сергея Лаврова в ЮАР, диплома отметила, что на совместной пресс-конференции Пандор продемонстрировала неприятие того давления, которое Запад оказывает на страны Африканского континента. Она назвала такую позицию исторической.

Это четкая и принципиальная оценка того, что происходит, исходя из политического и политологического анализа.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: запад, мария захарова, мид россии, мид юар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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