Захарова: позиция главы МИД ЮАР ставит крест на многовековом курсе Запада

Она назвала такую позицию исторической.

Пзиция главы МИД ЮАР Наледи Пандора ставит крест на многовековом курсе Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментирую визит главы российского МИД Сергея Лаврова в ЮАР, диплома отметила, что на совместной пресс-конференции Пандор продемонстрировала неприятие того давления, которое Запад оказывает на страны Африканского континента. Она назвала такую позицию исторической.

Это четкая и принципиальная оценка того, что происходит, исходя из политического и политологического анализа. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik