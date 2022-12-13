Он подчеркнул, что западные страны хотят уничтожить все русское, что было на Украине столетиями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну. Об этом он рассказал по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандором.

Лавров отметил, что когда ведутся разговоры о происходящем на Украине, он подчеркнул, что речь идет о войне "уже не гибридной, а настоящей", которую Запад готовил против России. Он подчеркнул, что западные страны хотят уничтожить все русское, что было на Украине столетиями.

Ранее Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным.

Видео: МИД России