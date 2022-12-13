  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
138
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным

0 0

Глава МИД РФ рассказал о помощи, которую РФ готова оказать Красному Кресту.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обещал главе МККК (Международного Красного Креста) помощь в доступе к украинским военнопленным. В ходе рабочей встречи с Мирьяной Сполярич дипломат отметил, что Россия сделает все от нее зависящее для решения этого вопроса.

Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о вопиющих преступлениях Киева в сфере гуманитарного права.

Фото и видео: МИД России

Теги: военнопленные, красный крест, мид, мккк, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии