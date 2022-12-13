Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным

Глава МИД РФ рассказал о помощи, которую РФ готова оказать Красному Кресту.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обещал главе МККК (Международного Красного Креста) помощь в доступе к украинским военнопленным. В ходе рабочей встречи с Мирьяной Сполярич дипломат отметил, что Россия сделает все от нее зависящее для решения этого вопроса.

Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о вопиющих преступлениях Киева в сфере гуманитарного права.

Фото и видео: МИД России