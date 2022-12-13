Лавров заявил о вопиющих преступлениях Киева в сфере гуманитарного права

Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве Москвы с МККК.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявил о вопиющих преступлениях Вооруженных сил Украины и киевского режима в сфере международного гуманитарного права в зоне проведения специальной военной операции. Об этом дипломат рассказал коллегам во время переговоров с главой Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер в Москве. Он напомнил о том, что Россия подтверждает свою приверженность соблюдению норм МККК, женевских конвенций и гуманитарного права.

Хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима. Причем эти нарушения документируются - с ними можно ознакомиться даже в соцсетях - в течение долгих восьми лет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что специалисты предпринимают все меры предосторожности для защиты гражданских лиц и объектов в зоне проведения СВО.

Лавров: Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели".

Фото и видео: МИД России