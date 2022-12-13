Лавров заявил о вопиющих преступлениях Киева в сфере гуманитарного права

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявил о вопиющих преступлениях Вооруженных сил Украины и киевского режима в сфере международного гуманитарного права в зоне проведения специальной военной операции. Об этом дипломат рассказал коллегам во время переговоров с главой Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер в Москве. Он напомнил о том, что Россия подтверждает свою приверженность соблюдению норм МККК, женевских конвенций и гуманитарного права.
Хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима. Причем эти нарушения документируются - с ними можно ознакомиться даже в соцсетях - в течение долгих восьми лет.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В МИД РФ подчеркнули, что специалисты предпринимают все меры предосторожности для защиты гражданских лиц и объектов в зоне проведения СВО.
Лавров: Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели".
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Более конкретно надо указать убийства российских военнопленных украинскими военнослужащими. , пытки , убийства гражданских лиц желавших выехать с Украины .
А убийство проживающих в ДНР гражданских лиц с помощью различного оружия( Ракеты ,cнаряды и тд ,) ,что и явилось попыткой защиты Россиской армией этих граждан !