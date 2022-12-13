Лавров: Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели"

Он подчеркнул, что западные коллеги ставят свои амбиции выше интересов собственных народов.

Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС "протрезвели". Об это заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Говоря о разрушительных действиях Запада, Лавров выразил надежду на то, что "отрезвление придет". Он подчеркнул, что западные коллеги являются зарвавшимися людьми, которые ставят свои амбиции выше интересов собственных народов.

Мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщали, что Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении безопасности.

Видео: МИД России