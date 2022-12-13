Документ направлен на купирование угроз со стороны третьих стран.

Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Документ был подписан в Минске. Он направлен на купирование угроз со стороны третьих стран. По словам Лаврова, что в рамках реализации меморандума подразумевается регулярный обмен информации между структурами с тем, чтобы при необходимости вырабатывать методы реагирования.

Ранее Лавров заявил, что сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам

Видео: МИД России