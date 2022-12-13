Лавров: сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам

Глава МИД РФ рассказал об опасениях страны из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым внешним угрозам и поползновениям Запада по нарушению национальной безопасности Москвы и Минска. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе рабочей встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Дипломат напомнил коллеге о том, что на севере Европы ранее страны занимали нейтралитет в военном плане, но сейчас Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО. В МИД РФ пояснили, что эта опасность фиксируется в непосредственной близости от государственных границ страны.

Те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий. Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей нужно достичь в ходе СВО.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

