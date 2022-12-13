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Лавров: сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам

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Глава МИД РФ рассказал об опасениях страны из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым внешним угрозам и поползновениям Запада по нарушению национальной безопасности Москвы и Минска. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе рабочей встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Дипломат напомнил коллеге о том, что на севере Европы ранее страны занимали нейтралитет в военном плане, но сейчас Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО. В МИД РФ пояснили, что эта опасность фиксируется в непосредственной близости от государственных границ страны.

Те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий. Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей нужно достичь в ходе СВО.

Фото и видео:  Telegram / Пул Первого
 

Теги: белоруссия, госграницы, нато, сергей лавров, союзное государство, финляндия, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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