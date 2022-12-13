Лавров: РФ и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей нужно достичь в ходе СВО

Глава МИД РФ находится в Минске с рабочим визитом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей лавров считает, что РФ и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей нужно достичь в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом министр по иностранным делам упомянул журналистам в ходе брифинга в Минске по завершению рабочей встречи с лидером республики Александром Лукашенко. Дипломат отметил, что Москва и Минск обладают одинаковым мнением о том, какими способами следует добиваться поставленных задач перед СВО. Лавров пояснил, что требуется сформировать условия, при которых никакие внешние угрозы от соседних государств не будут исходить ни по отношению к РФ, ни к Белоруссии.

Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами СВО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье