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В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Сегодня, 13:24
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lesjasap

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

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Москва выражает соболезнования семьям погибших.

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе. Москва на данный момент не располагает конкретикой по произошедшей стычке между ЛНР и Киевом. Об этом "РИА Новостям" рассказал Дмитрий Песков. Спикер добавил, что московские чиновники надеются как можно скорее прояснить детали произошедшего. До этого момента делать какие-либо выводы нельзя.

Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение

прокомментировал эксперт

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что есть сведения о жертвах с обеих сторон. Россия выражает соболезнования семьям погибших. Песков добавил, что Кремль не несет ответственности за происходящее на Донбассе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский обвинил защитников ЛНР в провокации. В этом же Украину обвинили силы ЛНР.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: дмитрий песков, донбасс, кремль, лнр
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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