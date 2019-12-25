В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе. Москва на данный момент не располагает конкретикой по произошедшей стычке между ЛНР и Киевом. Об этом "РИА Новостям" рассказал Дмитрий Песков. Спикер добавил, что московские чиновники надеются как можно скорее прояснить детали произошедшего. До этого момента делать какие-либо выводы нельзя.
Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение
прокомментировал эксперт
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что есть сведения о жертвах с обеих сторон. Россия выражает соболезнования семьям погибших. Песков добавил, что Кремль не несет ответственности за происходящее на Донбассе.
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский обвинил защитников ЛНР в провокации. В этом же Украину обвинили силы ЛНР.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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