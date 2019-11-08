В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона. В администрации президента России поблагодарили президента Франции за вдумчивый подход к вопросу.
Справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев
заявил Дмитрий Песков
Подобное отношение импонирует и Владимиру Путину, который "ценит свой контакт" с Макроном. Песков добавил, что Россия будет развиваться по сценарию, выбранному президентом страны. В нем есть все озвученные ранее элементы: сотрудничество с ЕС, Дальним Востоком, Азией. Москва надеется на ответную открытость и взаимовыгодные отношения с иностранными коллегами.
Ранее Piter.tv писал о том, что Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/kremlin
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