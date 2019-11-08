Российские дипломаты довольны версиями, которые выдвинул глава Франции.

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона. В администрации президента России поблагодарили президента Франции за вдумчивый подход к вопросу.

Справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев заявил Дмитрий Песков

Подобное отношение импонирует и Владимиру Путину, который "ценит свой контакт" с Макроном. Песков добавил, что Россия будет развиваться по сценарию, выбранному президентом страны. В нем есть все озвученные ранее элементы: сотрудничество с ЕС, Дальним Востоком, Азией. Москва надеется на ответную открытость и взаимовыгодные отношения с иностранными коллегами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/kremlin