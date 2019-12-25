В Кремле допустили сбой поставок из-за ограничения белорусского транзита

По словам Дмитрий Пескова, республика столкнулась с "агрессивным поведением" стран ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают нарушений торговых цепочек при ограничении транзита через Белоруссию. Об этом пишет "РИА Новости".

Песков считает, что санкции ЕС против Белоруссии могут нарушить экспорт и импорт. По его словам, республика столкнулась с "агрессивным поведением", когда против нее некоторые европейские страны ввели ряд ограничений.

Безусловно, нарушение экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, это вопрос по минимизации последствий подобных решений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики ограничить транзит товаров из Германии в РФ и Китай через территорию РБ. Как альтернативу, он предложил транзит через Финляндию или Украину. Так Лукашенко отреагировал на санкции ЕС в отношении Белоруссии. Кроме того, он сообщил о необходимости обеспечить импортозамещение и внутренний спрос на отечественные товары.

21 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Белоруссии. Ограничения коснулись 78 физических лиц и восьми организаций. В ЕС отметили, что данные санкции могут быть расширены в том случае, если власти республики не поменяют "свою схему действий". На данный момент ограничения действуют суммарно на 166 белорусов, включая президента страны Александра Лукашенко, а также на 15 организаций.

Ранее Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе.

Фото: Piter.tv

