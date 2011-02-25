Лукашенко: Белоруссия не станет "отстойником" нелегальных мигрантов

Минск не планирует оставлять беженцев у себя в стране.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что его республика не станет "отстойником" нелегальных мигрантов. Такое заявление политик сделал на совещании по вопросам противодействия санкционной политике Запада.

Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства заметил, что белорусские власти не собираются удерживать иностранцев на своей территории. Лукашенко уверен, что мигранты стремятся бежать в "просвещенную, теплую и уютную" Европу, а не оставаться в Минске. По словам президента, Европа позвала этих беженцев, так как в регионе не хватает рабочего ресурса..

А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Уже наши центрально-азиатские республики бывшего СССР еле сдерживают этот поток. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске заметили, что продолжают следить за ситуацией на государственной границе.

Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе.

Фото: Telegram/Пул Первого