В Минске проводится совещание по вопросу противодействия санкциям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Такое заявление политик сделал во время совещания во Дворце независимости. Глава республики провел совещание по противодействию ограничениям, введенным против страны США и Европой.

Использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что отношения между Минском и Западом ухудшились после проведенных в прошлом сентябре президентских выборов. Официальные данные из ЦИК говорят о победе с 80,1% голосов Александра Лукашенко. Оппозиция считает итоги голосования сфабрикованными. Многие страны ЕС не признают действующим главой страны Лукашенко. Ситуация еще больше ухудшилась после того, как в Белоруссии экстренно сел самолет, летевший в Вильнюс. Силовики задержали пассажиров - Романа Протасевича и Софью Сапегу.

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Фото: Telegram/Пул Первого