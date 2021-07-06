Глава Белоруссии объяснил политику реагирования Минска на ограничения Запада.

Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Об этом политик рассказал на совещании по противодействию санкциями со стороны Запада. Глава государства считает, что ЕС "плевать" на народ, который пострадал от бесчеловечного нашествия фашистов во время Второй мировой войны, а также на соблюдение приличий. Речь идет о том, что новые ограничения против Минска были введены в день 80-летия начала ВОВ.

Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что Минск знает те лица, которые в Америке и Германии выступили против закупок комплектующих в республику, а также основных узлов для предприятий Белоруссии. В качестве примера Александр Лукашенко привел ситуацию с компанией Nivea. Руководство отказалось от спонсирования чемпионата мира по хоккею. В ответ на это Минск запретил ввоз продукции фирмы на территорию государства.

Лукашенко: Белоруссия не станет "отстойником" нелегальных мигрантов.

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