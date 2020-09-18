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В Красноярске арестовали директора клиники, в которой погибли четыре человека

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Предпринимательница пробудет по стражей до 15 ноября.

В Красноярске арестовали директора частной наркологической клиники "Чистый город", в которой погибли четыре человека. 

Избрать в отношении Бескровной Ольги меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 15 ноября включительно

постановление суда

Напомним, что возгорание произошло в ночь на 16 сентября. Кроме жертв есть также двое пострадавших. Они находятся в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Следственном комитете рассказали, что причиной трагедии стал поджог, который произвел один из пациентов больницы. Подозреваемый пойман. У клиники не было разрешения на размещение круглосуточного стационара. Пожарная сигнализация не сработала должным образом, из-за чего эвакуация гостей и сотрудников началась несвоевременно.

В Красноярском крае задержан министр лесного хозяйства.

Видео и фото: YouTube/Следственный комитет России
 

Теги: красноярск, наркологическая клиника, чистый город
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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