В Красноярске арестовали директора клиники, в которой погибли четыре человека

Предпринимательница пробудет по стражей до 15 ноября.

В Красноярске арестовали директора частной наркологической клиники "Чистый город", в которой погибли четыре человека.

Избрать в отношении Бескровной Ольги меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 15 ноября включительно постановление суда

Напомним, что возгорание произошло в ночь на 16 сентября. Кроме жертв есть также двое пострадавших. Они находятся в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Следственном комитете рассказали, что причиной трагедии стал поджог, который произвел один из пациентов больницы. Подозреваемый пойман. У клиники не было разрешения на размещение круглосуточного стационара. Пожарная сигнализация не сработала должным образом, из-за чего эвакуация гостей и сотрудников началась несвоевременно.

В Красноярском крае задержан министр лесного хозяйства.

Видео и фото: YouTube/Следственный комитет России

