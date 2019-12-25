В СК назвали поджог причиной пожара в наркологической клинике в Красноярске

Следователи увидели на записи с видеокамеры, как пациент поджигает предметы интерьера.

В Следственном комитете России назвали поджог причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске. Об этом заявили представители регионального управления.

Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера сообщение СК РФ по Красноярскому краю

На кадрах видно, что пламя начинает быстро распространяться по палате. По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц общеопасным способом. Ранее также стало известно о том, что в трагедии пострадали два человека. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Определено, что среди жертв трагедии поджигателя не было. Сейчас устанавливается личность преступника.

Причиной пожара в наркоклинике в Красноярске могло стать короткое замыкание в светильнике.



