В Красноярске задержали директора клиники, в которой произошел пожар

Возбуждено уголовное дело.

В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники "Чистый город", в которой произошел пожар. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета России. По данным чиновников, в рамках возбужденного уголовного дела задержана 45-летняя женщина. Также специалисты назначили проведение экспертиз. Руководство учреждения допрашивается, как и сотрудники клиники, изъята документация.

Напомним, что в клинике, расположенной по адресу проспект Мира, 115а произошел пожар. В нем погибли четыре человека. Еще двое пострадали. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с пламенем или неисправности электрического оборудования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, которое повлекло за собой гибель по неосторожности двух и более лиц. Проверкой обстоятельств пожара занимается местная Прокуратура.

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Видео: СК России