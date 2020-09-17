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Причиной пожара в наркоклинике в Красноярске могло стать короткое замыкание в светильнике

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Пламя распространилось по первому этажу частной клиники.

Причиной пожара в наркоклинике в Красноярске могло стать короткое замыкание в светильнике. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах по региону. 

Причиной пожара в клинике "Чистый город" стало короткое замыкание, произошедшее в светильнике в одной из палат. Огонь распространился по первому этажу и подвесному потолку

сообщение полиции

Напомним, что возгорание произошло ночью. В огне погибли четыре человека. Еще два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующим требованиям безопасности. Следственный комитет задержал директора частной наркологической клиники, в которой произошла трагедия. Специалисты установили, что у учреждения не было лицензии на оказание медицинской помощи в условиях стационара.

Замначальника полиции Красноярска задержали по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона.

Видео: YT / СК России

Теги: короткое замыкание, красноярск, чистый город
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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