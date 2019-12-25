Замначальника полиции Красноярска задержали по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона

Он подозревается в получении взятки при помощи в уголовном деле.

В Красноярске из-за взятки задержан замначальника МВД.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органов Красноярска сообщает, что заместителя начальника полиции по оперативной работе межмуниципального управления МВД "Красноярское" Сергея Моисеева подозревают в получении взятки в размере 1 200 000 рублей.

За данное вознаграждение сотрудник полиции обещал помощь в уголовном деле. Официальных комментариев по данному делу на данный момент нет.

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