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Замначальника полиции Красноярска задержали по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона
Сегодня, 14:40
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MShaffter

Замначальника полиции Красноярска задержали по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона

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Он подозревается в получении взятки при помощи в уголовном деле.

В Красноярске из-за взятки задержан замначальника МВД.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органов Красноярска сообщает, что заместителя начальника полиции по оперативной работе межмуниципального управления МВД "Красноярское" Сергея Моисеева подозревают в получении взятки в размере 1 200 000 рублей.

За данное вознаграждение сотрудник полиции обещал помощь в уголовном деле. Официальных комментариев по данному делу на данный момент нет.

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Фото: pixabay

Теги: взятка, коррупция, красноярские новости, новости красноярска
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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