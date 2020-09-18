В Красноярском крае задержан министр лесного хозяйства

Министр подозревается в получении взяток на 4 миллиона рублей.

В Красноярском крае задержан бывший министр региона по лесному хозяйству Димитрий Маслодудов.

СУ СК РФ сообщает, что сегодня, 18 сентября, в Красноярске по подозрению в получении взяток задержан бывший министр лесного хозяйства Красноярского края. Он проходит по уголовному делу о незаконной вырубке лесов. Ему инкриминируется "получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

Бывший министр вместе со своим родным братом получили взяток на 7 миллионов рублей, 4 из которых получил экс - министр. В настоящее время министр лесного хозяйства Красноярского края задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Его брат уже находится под стражей. На рабочем месте министра и его месту жительства провели обыски.

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