В Подмосковье житель Екатеринбурга на балконе выращивал коноплю

Мужчина заключен под стражу.

В Московской области полиция арестовала мужчину, который выращивал на балконе коноплю и изготавливал наркотики для продажи.

МВД РФ по Московской области сообщает, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Подольск при проведении оперативно-розыскных мероприятий в подъезде одного из домов задержали 52-летнего жителя Мытищ, при котором были наркотические вещества. При допросе он рассказал, что купил наркотики у своего знакомого, который проживает в этом подъезде.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий был установлен и задержан мужчина, который продал наркотики. Им оказался 44-летний житель Екатеринбурга. Мужчина в арендованной квартире на балконе выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотики.

При осмотре в морозильной камере холодильника обнаружено 46 вакуумных пакетов с веществом растительного происхождения, а также ведро с аналогичным веществом и семь горшков с галлюциногенными растениями. МВД РФ по Московской области

На данный момент изготовитель арестован, а другой фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД МЕДИА