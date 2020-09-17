Мужчина обнаружен в Козульском районе города.

Подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске задержали. Об этом сообщили журналисты "ТАСС" со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД. В полиции отметили, что в трагедии в "Чистом городе" подозревается мужчина, являющийся пациентом медицинского учреждения. Из-за его действий погибло четыре человека. Ее двое находятся в тяжелом состоянии.

Наши оперативники задержали его в Козульском районе. Пока никаких деталей нет" пресс-служба полиции по Красноярскому краю

Напомним, что в СК назвали поджог причиной пожара в наркологической клинике в Красноярске.

Видео: Следственный комитет России

