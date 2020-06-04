В Конгрессе США высмеяли Белый дом за сравнение Трампа и Черчилля

Нэнси Пелоси предположила, что администрация Трампа "галлюцинирует".

В Конгрессе США высмеяли Белый дом за сравнение Дональда Трампа и Уинстона Черчилля. Журналисты из The Hill приводят слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая посмеялась над фразой пресс-секретаря президента США Кейли Макинани.

Я думаю, что они галлюцинируют Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Напомним, что Кейли Макинани прокомментировала скандальную фотосессию Дональда Трампа с Библией в руках. По словам чиновницы, этот мощный символ отражает поступки других мировых лидеров, которые призывали к стойкости в сложные исторические времена. Она упомянула действия Черчилля, когда демонстранты оказались выдворены с площади Лафайет. Тогда английский премьер-министр осматривал ущерб, причиненный бомбардировками. Сейчас похожая ситуация складывается в Вашингтоне из-за беспорядков, вызванных гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда из-за действий полиции.

В США во время бунтов 30 чернокожих избили трансгендера в магазине.

Видео: Youtube/ Washington Post