Глава Комздрава рассказал новые подробности процесса.

В Комздраве напомнили о вакцинации от коронавируса в ТЦ Петербурга. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета напомнил, что вакцинацию прошли более 215 тысяч человек, более 64 тысяч завершили цикл вакцинации.

В Петербурге вакцинировано 215 407 человек, из них 64225 закончили цикл вакцинации. Работают 128 пунктов вакцинации, из них городские - 107, федеральные - 3, частные - 18. Кроме того, работают 5 выездных прививочных бригад. 24 февраля открываются 4 пункта вакцинации на базе крупных торговых центров, где вакцинация будет обеспечена силами персонала частных клиник. Для вакцинируемых осмотр врача и сама вакцинация будут бесплатными. – написал Лисовец.

Недельный рост госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге составил 7,6%.

Для того, чтобы поставить прививку от коронавируса, предварительная запись не требуется, но обязательно при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Раскрыта информация, какие врачи будут проводить вакцинацию.

Фото: Piter.tv