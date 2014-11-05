Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург

Полный курс вакцинации из 2-х компонентов прошли 64 тысячи горожан.

Новая партия вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) поступила в Петербург. Об этом 22 февраля рассказала пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. Так, в город поступили 18,6 тысяч доз, которые в ближайшее время развезут по прививочным пунктам.

В Смольном отметили, что в новой партии вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, что облегчит работу врачей с препаратом.

На текущий момент нарастающим итогом зафиксировано, что в Петербург поступило 348,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", на текущий момент в поликлиниках остается 103 тысячи доз.

В Северной столице открыты 128 пунктов вакцинации, работают 5 выездных прививочных бригад. Первый этап вакцинации от коронавируса прошли более 215 тысяч горожан, 64 тысячи человек завершили курс вакцинации из двух компонентов.

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 14 тысяч человек.

Фото: Piter.tv