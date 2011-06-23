В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 14 тысяч человек

На портале #мывместе в качестве волонтеров зарегистрировался 1401 человек.

Стали известны обновленные данные по тестированию на коронавирус в Петербурге. По данным пресс-службы Смольного к утру 22 февраля, за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14457 человек.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом (телефонный номер 122) обработано 2246 вызовов. В правительстве добавили, что с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировался уже 1401 петербургский волонтер. Поступило 5470 заявок.

Фото: Piter.tv