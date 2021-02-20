В Смольном раскрыли, какие врачи будут работать в торговых комплексах.

Стало известно, какие документы понадобятся для вакцинации от COVID-19 в ТЦ Петербурга. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказали в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. Для того, чтобы поставить прививку от коронавируса, предварительная запись не требуется, но обязательно при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Раскрыта информация, какие врачи будут проводить вакцинацию.

В ТРК "Невский центр" будет работать медперсонал частной организации "Лахта клиника", в "Европолисе" вакцинированием займутся сотрудники частной организации "Эко-безопасность", а в "Охта молле" прививки ставить будут врачи городской поликлиники №17. В ТРК "Сити молл" будет работать медперсонал частной организации "Медсвис".

В прививочных кабинетах будет необходимое холодильное и медицинское оборудование, напоминают в Смольном.

Пункты вакцинации откроются в пяти точках. В их числе, ТЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе, "Ситимолл" на Коломяжском проспекте, "Охта Молл" на Якорной улице, "Стокманн" на Невском проспекте и "Европолис" на Полюстровском проспекте.

По словам Эргашева, в этих торговых центрах оборудуют несколько комнат для обследования и регистрации пациентов. В них создадут стерильные условия для вакцинации. Пункты развернут 24 февраля.

Фото: Piter.tv