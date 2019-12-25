В Китае впервые в мире нашли останки окаменелого динозавра, сидящего на кладке яиц

Останки динозавров обнаружили в городе Ганьчжоу провинции Цзянси на юге Китая.

В Китае учёные-палеонтологи впервые в мире нашли останки окаменелого динозавра, сидящего на кладке яиц. Об этом пишет EVO-RUS.COM.

Исследование китайские коллеги проводили совместно с коллегами из США. Учёные изучали останки овирапторозавра. Оказалось, что в момент смерти он высиживал яйца с детенышами, которые были практически готовы к вылуплению. Получается, что динозавры высиживали кладку как современные птицы, а не откладывали их подобно крокодилам.

Останки динозавров обнаружили в городе Ганьчжоу провинции Цзянси на юге Китая. Предполагаемый возраст находки - около 70 миллионов лет.

Ранее Китай не видит в Европе системного соперника и готов развивать сотрудничество.

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