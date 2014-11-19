Лейтмотив двусторонних отношений — сотрудничество, выгодное и КНР, и Европе.

Китай не видит в Европе системного соперника и готов развивать сотрудничество. С заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

Китай и Европу объединит широкий круг общих интересов. Ван И, министр иностранных дел Китая

По его словам, лейтмотив двусторонних отношений — сотрудничество, выгодное и КНР, и Европе. Ван И подчеркнул, что речи о системном соперничестве не идёт.

Ранее в МИД Китая заявили, что США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран.