Ван И заявил, что такими действиями США порождают большое количество проблем — в том числе, турбулентность и конфликты.

В МИД Китая заявили, что США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран. С заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран.. Ван И, глава МИД Китая

Он отметил, что Штаты делают это под предлогом защиты прав человека и демократии. Ван И заявил, что такими действиями США порождают большое количество проблем — в том числе, турбулентность и конфликты.

По словам министра, как две страны с разными системами, Китай и США имеют естественные различия и разногласия.

Ранее в НАТО заявили, что подъем КНР определит трансатлантическое сотрудничество в будущем.

Видео: Youtube/New China TV