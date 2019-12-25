В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"

Полиция считает, что водитель совершит экстремистское преступление.

В Китае водитель утопил автобус в провинции Гуйчжоу с людьми "из-за недовольства жизнью". Об этом говорится в официальном докладе полиции. По данным экспертов, водитель направил транспортное средство в воду самовольно. До этого 52-летний мужчина употреблял алкогольные напитки.

Подозреваемый в совершении преступления водитель по имени Чжан, из-за неудовлетворенностью жизнью и недовольством сносом арендуемого жилья, для создания резонанса, совершил экстремистское преступление доклад местной полиции

Напомним, что трагедия произошла около 11:45 утра 7 июля по местному времени (около 6:45 утра по московскому времени). Автобус с пассажирами сначала резко свернул в сторону, переехал пять полос, а затем снес дорожные ограждения. После этого маневра транспортное средство рухнуло в воду. Трагедия унесла жизни 21 человека. Еще 15 пострадавших ранены.



