На месте происшествия работают около 100 спасателей.

В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище. Инцидент произошел утром 7 июля на территории юго-западной провинции КНР Гуйчжоу. В настоящее время полиция уточняет количество пострадавших и возможных жертвах произошедшего.

Известно, что транспорт со школьниками упал около 11:45 часов по местному времени (около 6:45 часов утра по московскому времени). В настоящее время полиция отметила, что автобус перевернулся на бок по неустановленной причине. Затем транспортное средство сломало дорожные ограждения и упало в водохранилище города Аньшунь.

На месте происшествия работают около сотни спасателей, включая 17 водолазов.

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