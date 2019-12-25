Поисково-спасательная операция в провинции Гуйчжоу продолжается.

В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21 человека. Об этом сообщили журналисты из Центрального телевидения КНР. Они рассказали, что число погибших на территории юго-западной провинции Гуйчжоу растет. В настоящее время известно, что еще минимум 15 человек пострадали. Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших.

Напомним, что трагедия произошла около 11:45 по местному времени (6:45 утра по московскому времени). о неустановленной причине транспорт с детьми сначала перевернулся на бок, а затем снес ограничительные заграждения. После этого автобус оказался в воде на территории города Аньшунь.

К настоящему моменту спасателям удалось извлечь автобус из водохранилища. Ведется поисково-спасательная операция.

ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными.