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ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными
Сегодня, 12:21
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lesjasap

ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными

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В организации следят за ситуацией в КНР и Монголии.

Всемирная организация здравоохранения не считает случаи бубонной чумы в Китае и Монголии опасными. Об этом 7 июля рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Чиновница добавила, что медики следят за случаями возникновения данной болезни в странах.

Мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий

Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ

Напомним, что случаи бубонной чумы подтверждены у скотовода из города Баян-Нур Внутренней Монголии в Китае. Также пациенты с чумой зарегистрированы на западе Монголии. Там заболели два человека.

Оценена вероятность распространения чумы в России.

Видео: YouTube / FOX 2 St. Louis

Теги: бубонная чума, воз, китай, монголия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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