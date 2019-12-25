ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными

Всемирная организация здравоохранения не считает случаи бубонной чумы в Китае и Монголии опасными. Об этом 7 июля рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Чиновница добавила, что медики следят за случаями возникновения данной болезни в странах.
Мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий
Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ
Напомним, что случаи бубонной чумы подтверждены у скотовода из города Баян-Нур Внутренней Монголии в Китае. Также пациенты с чумой зарегистрированы на западе Монголии. Там заболели два человека.
Оценена вероятность распространения чумы в России.
Видео: YouTube / FOX 2 St. Louis
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