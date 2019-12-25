ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными

В организации следят за ситуацией в КНР и Монголии.

Всемирная организация здравоохранения не считает случаи бубонной чумы в Китае и Монголии опасными. Об этом 7 июля рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Чиновница добавила, что медики следят за случаями возникновения данной болезни в странах.

Мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ

Напомним, что случаи бубонной чумы подтверждены у скотовода из города Баян-Нур Внутренней Монголии в Китае. Также пациенты с чумой зарегистрированы на западе Монголии. Там заболели два человека.

Оценена вероятность распространения чумы в России.

Видео: YouTube / FOX 2 St. Louis