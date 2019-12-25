South China Morning Post проанализировал дальность полета и удельную нагрузку самолетов из РФ и КНР.

В Китае сравнили стратегические бомбардировщики Хун-6 с российскими аналогами. По данным местного издания South China Morning Post КНР и РФ провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанскому регионе. Это позволило аналитикам сравнить вооружение стран.

Китайские специалисты уточнили, что в операции принимали участие российские самолеты Ту-95МС ВКС РФ и четыре местных Хун-6К НОАК. Они совершили полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. По мнению экспертов, китайские борты показали меньшую дальность полета и полезной нагрузки, чем российские аналоги.

Напомним, что НОАК имеет от 160 до 180 бомбардировщиков Хун-6. Дальность самолетов - около шести тысяч километров при удельной нагрузке на крыло в 160 кг/м2. У российских Ту-95МС дальность полета показатели составляют 15 тысяч километров и 606 кг/м2, у Ту-160 — 12 300 километров с удельной нагрузкой на крыло 724 кг/м2. В Китае заявили, что последняя модернизированная версия Хун-6Н имеет возможность топливной дозаправки в воздухе. Хун-6 создан на базе старого российского Ту-16 "Барсук", который находился в эксплуатации в 50-ых годах прошлого века.

В США ответили на попытку Китая запугать их запуском баллистических ракет.

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