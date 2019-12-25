Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду

В Пекине готовят ответные меры на закрытие собственного генконсульства в Хьюстоне.

Китай может закрыть генеральное консульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщили журналисты из местной газеты South China Morning Post со ссылкой на собственный источник. В СМИ добавили, что данное решение станет ответной реакцией на закрытие генконсульства КНР в Хьюстоне.

На территории континентального Китая работают пять дипломатических учреждений США. Они располагаются в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане. Закрытия генконсульства в Чэнду может сказаться на развитии напряженности между странами.

Напомним, что генконсульство США в китайском Чэнду ведет работу с 1985 года. Этот центр считается стратегически важным, так как функционирует на юго-западную часть страны. В список входят провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район и город центрального подчинения Чунцин.

Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США.