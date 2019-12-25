США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

У КНР останется только пять дипломатических представительств в США.

США потребовали закрыть консульство Китая. Об этом сообщили журналисты из агентства Reuters. Дипломаты КНР должны в течение 72 часов покинуть генеральное консульство в Хьюстоне. Данную информацию подтвердили чиновники из МИД Китая.

Напомним, что ранее местным жителям пришлось вызывать пожарную службу к зданию консульства Китая в Хьюстоне. В СМИ появилась информация о том, что дипломаты жгли на территории внутреннего двора служебные документы. При этом они отказались пускать внутрь представителей экстренной службы.

Напомним, что генконсульство Китая в Хьюстоне является одним из шести дипломатических представительств Пекина в США. Оставшиеся центры располагаются в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

МИД КНР опроверг слухи о санкциях против Nokia и Ericsson.