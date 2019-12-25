Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США

Глава СШа напомнил, что в генконсульстве КНР в Хьюстоне был замечен огонь.

Дональд Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипломатические учреждения в США. Американский президент не исключил возможности того, что после закрытия генерального консульства КНР в Хьюстоне власти попросят Пекин остановить работу и в других дипломатических представительствах по стране. Об этом политик рассказал во время брифинга с журналистами.

Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно...Мы полагаем, что в том генконсульстве был огонь. Все это говорили. Полагаю, они сжигали документы, бумаги. Интересно, что бы это значило Дональд Трамп, президент США

Напомним, что официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус рассказала, что Вашингтон потребовал закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне, чтобы защитить интеллектуальную собственность и личную информацию граждан США.

Трамп заявил, что ситуация с COVID-19 в США ухудшится перед улучшением.