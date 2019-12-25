Трамп заявил, что ситуация с COVID-19 в США ухудшится перед улучшением

В Вашингтоне ждут ухудшения эпидемиологической обстановки в США.

Дональд Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением. Об этом американский лидер заявил журналистам во время брифинга в Белом доме.

К сожалению, вероятно, сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела. Посмотрите на весь мир, это по всему миру. Тенденция такова Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что смертность граждан США с осложнениями от коронавируса продолжает падать. Однако Америка продолжает лидировать в рейтинге стран с самой высокой гибелью пациентов с COVID-19. Там зафиксировано более 140 тысяч летательных исходов и более 3,8 млн зараженных.

Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19.