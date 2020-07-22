Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19

В июле завершатся клинические тесты двух американских вакцин от коронавируса.

В Вашингтоне рассказали о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19. По словам американского лидера, два препарата проходят финальную стадию клинических испытаний в июле. Еще четыре вакцины "на подходе". Об этом во время брифинга с журналистами в Белом доме заявил Дональд Трамп.

Две вакцины-кандидата входят в финальную стадию клинических испытаний в этом месяце. Это было достигнуто в рекордные сроки. Когда-то требовались годы, чтобы достичь того, что мы имеем сейчас Дональд Трамп, президент США

Политик напомнил, что еще четыре вакцины против коронавируса поступят на итоговые тесты в ближайшее время. После этого все препараты станут массово производиться.

Первые подтвержденные вакцины будут одобрены немедленно Дональд Трамп, президент США

Глава США добавил, что с точки зрения логистики и поставки вакцин у страны все готово. Этими вопросами будут заниматься местные военнослужащие.

В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса.