Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19

В Вашингтоне рассказали о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19. По словам американского лидера, два препарата проходят финальную стадию клинических испытаний в июле. Еще четыре вакцины "на подходе". Об этом во время брифинга с журналистами в Белом доме заявил Дональд Трамп.
Две вакцины-кандидата входят в финальную стадию клинических испытаний в этом месяце. Это было достигнуто в рекордные сроки. Когда-то требовались годы, чтобы достичь того, что мы имеем сейчас
Дональд Трамп, президент США
Политик напомнил, что еще четыре вакцины против коронавируса поступят на итоговые тесты в ближайшее время. После этого все препараты станут массово производиться.
Первые подтвержденные вакцины будут одобрены немедленно
Дональд Трамп, президент США
Глава США добавил, что с точки зрения логистики и поставки вакцин у страны все готово. Этими вопросами будут заниматься местные военнослужащие.
В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса.
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