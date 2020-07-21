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В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса

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У всех добровольцев выработался иммунный ответ на COVID-19.

В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Накануне, в понедельник, в ведомстве сообщили, что клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции завершены и все добровольцы выписаны. Отмечается, что у всех них выработался иммунный ответ на COVID-19.

Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны.

Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ

Ранее мы писали, что в Англии рассказали о сильном иммунном ответе оксфордской вакцины от COVID-19. Наладкой производства занимается британская компания AstraZeneca. Но пока вакцина проходит завершающий этап испытаний. Лекарство неоднократно вводили добровольцам. Исследования показали, что введение AZD1222 четырехкратно увеличивает число антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2. Помимо этого, у добровольцев обнаружили Т-клеточный ответ.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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