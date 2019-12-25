Речь идет о вакцине AZD1222, которая должна справляться с коронавирусной инфекцией и обеспечивать иммунный ответ.

В Англии рассказали о сильном иммунном ответе оксфордской вакцины от COVID-19. Об этом сказано в сообщении компании Vaccitech.

Наладкой производства занимается британская компания AstraZeneca. Но пока вакцина проходит завершающий этап испытаний. Лекарство неоднократно вводили добровольцам. Исследования показали, что введение AZD1222 четырехкратно увеличивает число антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2. Помимо этого, у добровольцев обнаружили Т-клеточный ответ.

Хотя предстоит еще много работы, сегодняшние данные укрепляют нашу уверенность в том, что вакцина будет работать. - Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области биофармацевтики в AstraZeneca

Напомним, что первая вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в провинции Ухань. Затем, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире. На данный момент COVID-19 заболели свыше 14,2 млн человек.

Ранее мы сообщили, что Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2".