В Китае спрогнозировали захват Калининграда за два дня

В материале указывается, что в случае прямой военной конфронтации между странами западный альянс может захватить Калининградскую область. Это может занять до двух дней. Ответные действия могут быть таковыми – в ответ РФ за пять суток может ударить по европейским столицам, что придаст военным действиям больший масштаб.
Прогноз от СМИ из Китая связан с недавними прогнозами сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера. Эксперт описал исследование о войне между Россией и НАТО в Прибалтике. Однако сейчас документ пропал с просторов интернета.
При этом специалист предположил, что для захвата данного региона силам НАТО потребуется две недели.
Ранее мы сообщали, что Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению.
Видео: YouTube / Минобороны России
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