В Китае спрогнозировали захват Калининграда за два дня

Разбор предполагаемого конфликта между блоком НАТО и Россией произвели на портале Eastday.com.

В материале указывается, что в случае прямой военной конфронтации между странами западный альянс может захватить Калининградскую область. Это может занять до двух дней. Ответные действия могут быть таковыми – в ответ РФ за пять суток может ударить по европейским столицам, что придаст военным действиям больший масштаб.

Прогноз от СМИ из Китая связан с недавними прогнозами сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера. Эксперт описал исследование о войне между Россией и НАТО в Прибалтике. Однако сейчас документ пропал с просторов интернета.

При этом специалист предположил, что для захвата данного региона силам НАТО потребуется две недели.

Ранее мы сообщали, что Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению.

Видео: YouTube / Минобороны России